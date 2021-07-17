Краснодар, 17 июля, 2021, 21:17 — ИА Регнум. По факту получения травмы 13-летней девочкой в результате нападения льва в Краснодарском крае проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Лев

ЧП произошло 16 июля на базе отдыха в селе Марьино Успенского района.

«Она (девочка) подошла к вольеру, в котором содержался лев и протянула руку к внешнему ограждению чтобы сфотографировать животное, — говорится в сообщении. — В это время лев нанес удал лапой по руке ребенка».

Отмечается, что девочка, получившая травмы кисти, была госпитализирована в местную больницу.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня в Башкирии ребенок лишился глаза после нападения на него хищной птицы.