Лондон, 17 июля, 2021, 21:11 — ИА Регнум. 17 июля в рамках товарищеской лондонский «Арсенал» встретится с «Рейнджерс» из Глазго. Матч завершился со счетом 2:2. Первый мяч «канониров» на 23-й минуте матча забил 21-летний новичок «Арсенала» Нуну Тавареш. Этот мяч стал для футболиста первым в составе новой команды. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Www.arsenal.com Эмблема футбольного клуба «Арсенал»

Нуну Тавареш перешел в «Арсенал» 10 июля 2021 года из португальской «Бенфики». Руководство лондонского клуба заплатило за футболиста 8 миллионов евро. При этом авторитетный портал transfermarkt оценивает португальца в 7 миллионов евро.

Соглашение Тавареша с «Арсеналом» рассчитано до конца сезона 2024/25. В контракте также предусмотрена опция продления соглашения еще на один год.

В прошедшем сезоне Нуну Тавареш принял участие в 24-х матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.