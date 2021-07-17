Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Президент США Джо Байден выразил разочарование по поводу решения федерального суда Южного округа штата Техас частично прекратить действие программы защиты от депортации иммигрантов, приехавших в страну детьми. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

«Решение федерального суда вызывает глубокое разочарование. Хотя постановление не затрагивает нынешних участников программы DACA», — отмечается в заявлении.

DACA — программа, позволяющая отложить депортацию мигрантов, прибывших на территорию Соединенных Штатов детьми. Как утверждает Белый дом, сотни тысяч молодых людей, в связи с вышеуказанным решением, оказываются перед неопределенным будущем.

Министерство юстиции США намерено подать апелляцию на решение суда штата Техас, кроме того, свои предложения по данной программе также представит министерство внутренней безопасности.