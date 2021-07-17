Вашингтон, 17 июля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. В сеть утекла информация о количестве пользователей, забронировавших будущую игровую консоль Steam Deck. Об этом 17 июля на своей twitter-странице сообщил известный инсайдер Pavel Djundik (xPaw).

Логотип Steam

Наибольшей популярностью пользуется версия консоли с накопителем 512 гигабайт, в США и Канаде её забронировали 55 тыс. человек, в ЕС — 9,6 тыс., в Великобритании — 7 тыс. Версию с 256 гигабайтами памяти хотят приобрести 28 тыс. жителей США и Канады, и 5 тыс. жителей ЕС.

https://twitter.com/thexpaw/status/1416102630699454464

Напомним, вариант Steam Deck с накопителем 512 гигабайт будет самым дорогим, его стоимость составит $649. Компания Valve представила портативную консоль 15 июля 2021 года, старт продаж устройства запланирован на декабрь 2021-го.