Донецк, 17 июля, 2021, 20:57 — ИА Регнум. По факту взрыва на газопроводе среднего давления в Буденновском районе Донецка было возбуждено уголовное дело по ст. 229 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики (ДНР) «Террористический акт». Об этом 17 июля заявил пресс-офицер МГБ Михаил Попов на брифинге в Донецком агентстве новостей.

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«Агентами украинских спецслужб планировалось повреждение газовой трубы с целью заполнения газом низменности, … что привело бы к объемному взрыву, что, в свою очередь, повлекло бы масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения, — рассказал он. — Стоит подчеркнуть, что … подрыв газопровода произошел практически сразу, таким образом нарушив преступные планы украинской стороны».

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля на газопроводе в Будённовском районе Донецка в районе железнодорожной станции «Мушкетово» прогремел мощный взрыв.

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