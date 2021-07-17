Санкт-Петербург, 17 июля, 2021, 20:56 — ИА Регнум. 17 июля на стадионе «Калининград» санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России 2021. Противостояние завершилось со счетом 3:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольный матч Зенит — Локомотив

Первый мяч на 27-й минуте встречи забил опорный полузащитник сборной России Далер Кузяев — 1:0. На 57-й минуте 26-летний иранский форвард Сердар Азмун удвоил преимущество «сине-бело-голубых» после передачи Вендела — 2:0. Через 26 минут вышедший на замену Александр Ерохин довел счет до разгромного — 3:0.

Желтые карточки получили опорный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов (51') и полузащитники «Зенита» Андрей Мостовой (87') и Кирилл Кравцов (90').

Статистика матча («Зенит"/ «Локомотив»)

Удары 9/7

Удары в створ 5/2

Владение 51%/49%

Угловые 6/7

Нарушения 4/6

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ракицкий, Чистяков, Караваев, Вендел (Мостовой, 61'), Кузяев (Кравцов, 82'), Оздоев, Дриусси (Ерохин, 82'), Малком, Азмун (Дзюба, 60').

«Локомотив»: Гильерме, Насименто, Серкейра, Рыбус, Сильянов (Рыбчинский, 60'), Баринов (Бабкин, 81'), Крыховяк (Лисакович, 72'), Жемалетдинов (Миранчук, 61'), Куликов, Камано, Смолов (Живоглядов, 72').