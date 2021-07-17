Благовещенск, 17 июля, 2021, 20:56 — ИА Регнум.

Грузовой поезд

Дальневосточная железная дорога направила восстановительный поезд к месту столкновения двух грузовых поездов на участке железной дороги Улак-Эльга в Амурской области. «Вождение поездов на данном участке выполняется угледобывающей компанией самостоятельно без участия ОАО «РЖД», — сообщила пресс-служба компании. — Дальневосточная железная дорога оказывает содействие ООО «Эльгауголь» в ликвидации последствий столкновения грузовых поездов. К месту происшествия отправлен восстановительный поезд со станции «Тында».

Напомним, как сообщалось ранее, лобовое столкновение двух грузовых поездов произошлосегодня, 17 июля, на 51-м километре от станции «Верхний Улак» участка железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования. Двое человек из локомотивной бригады погибли, еще двое получили травмы.