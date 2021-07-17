Ханты-Мансийск, 17 июля, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В Югре за сутки обнаружили ещё 190 носителей коронавируса. Об этом сообщает окружной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Их зафиксировали в 22 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте — 51.

С начала пандемии в регионе выявили уже 62 678 заразившихся. Скончались от COVID-19 870 человек, а излечились 59 529.