Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи чиновников из Китая, обвинив их в подавлении протестов в Гонконге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Большинство лиц, подвергшихся санкциям со стороны правительства Соединенных Штатов, являются высокопоставленные сотрудники профсоюзов Гонконга.

Кроме того, под санкции попал заместитель руководителя Агентства по взаимодействию Гонконга и властей Китая Лу Синьнин, а также член Народного политического консультативного совета Китая в Гонконге Ин Цзунхуа.

Напомним, акции протеста в Гонконге начались в 2019 году в связи с решением региональных властей передать часть автономных полномочий федеральному центру в Пекине.