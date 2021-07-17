Киев, , 20:31 — REGNUM Встреча главы Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена может состоятся «в последние дни июля» или в первые дни августа. Об этом 17 июля сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии изданию «Общественное».

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»Встреча (лидеров двух стран — прим. ИА REGNUM) планируется на последние дни июля — первые дни августа, — сказал Никифоров. — Приблизительно в этом диапазоне».

При этом пресс-секретарь президента Украины добавил, что не стоит «делать трагедию» из-за того, что дата встречи лидеров немного сместилась.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал итоги переговоров президента США Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель.