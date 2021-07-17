Вашингтон, 17 июля, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Компания Microsoft заменила эмодзи скрепки на изображение виртуального помощника «Скрепыша». Об этом 17 июля сообщает издание «Канобу».

Ben Franske Microsoft

Microsoft обновила эмодзи в продуктах Microsoft 365. Всего было перерисовано 1888 изображений, 900 из которых будут анимированными.

Ранее Microsoft предложила своим подписчикам в Twitter вернуть «Скрепыша» в обмен на 20 тыс. отметок «нравится» под публикацией. За несколько часов более 130 тыс. пользователей лайкнули пост.