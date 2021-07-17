Салехард, 17 июля, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО от COVID-19 скончался ещё один пациент. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе скончались по этой причине уже 446 человек. 764 находятся в больницах, в том числе 30 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на Ямале зарегистрировано уже 41 848 случаев заражения коронавирусом. Из них 39 909 выздоровели.