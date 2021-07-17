Нижневартовск, Югра, 17 июля, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В аэропорту Нижневартовска (Югра) самолёт из Южно-Сахалинска до Москвы совершил вынужденную посадку. Инцидент произошёл днём 17 июля, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Кривич Илья Г. Нижневартовск. Югра

Boeing 777 авиакомпании «Россия» выполнял рейс номер 6274. Причиной посадки стало ухудшение состояния здоровья пассажирки

В аэропорту Нижневартовска женщине оказали медицинская помощь, а затем госпитализировали. Спустя некоторое время самолёт продолжил свой путь.