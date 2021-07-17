Лондон, 17 июля, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Руководство «Астон Виллы» в ближайшее время предложит 25-летнему атакующему полузащитнику сборной Англии Джеку Грилишу новый контракт на улучшенных условиях, чтобы воспрепятствовать переходу футболиста в другой клуб. Об этом 17 июля сообщила газета Birmingham Live. Текущий контракт футболиста с «Астон Виллой» действует до конца сезона 2024/25.

Манчестер сити

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» рассматривает Грилиша в качестве усиления команды в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает английского полузащитника в 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джек Грилиш сыграл в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился шестью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В составе сборной Англии на Чемпионате Европы 2020 футболист отдал две голевые передачи в пяти матчах.