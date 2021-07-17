Оттава, 17 июля, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В западной провинции Канады Британская Колумбия из-за аномальной жары могли умереть более 800 человек, сообщает 17 июля телеканал CTV со ссылкой на данные судебно-медицинской службы региона.

Жара

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Так, по её данным, с 25 июня по 1 июля, когда в регионе температура воздуха прогревалась свыше 40 градусов, в регионе скончались 808 человек.

Отмечается, что пик смертности пришелся на 29 июня, в этот день скончались 300 человек. В тот день температура воздуха поднималась до 49,6 градуса. Большинство из умерших были одинокими пенсионерами.

Вместе с тем передает телеканал, судмедэксперты ещё не установили, сколько из этих человек могли умереть именно по причине аномальной жары.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальная жара от +40 до +45 градусов установилась с конца июня в канадских провинциях Альберта, Британская Колумбия, в некоторых районах провинции Саскачеван и в южных частях арктических территорий страны — Юкона и Северо-Западных территорий. По прогнозам метеорологов, жаркая погода продержится в ряде регионов до начала предстоящей недели.