Донецк, 17 июля, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Донецке прогремел взрыв. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 17 июля глава администрации города Алексей Кулемзин журналистам.

Андрей Бутко Полиция ДНР

По его словам, инцидент произошел в Буденновском районе.

«Произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали четыре человека», — отметил Кулемзин.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в Будённовском районе Донецка на газопроводе прогремел взрыв. ЧП произошло в районе железнодорожной станции «Мушкетово».

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