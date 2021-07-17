В Донецке в результате взрыва пострадали четыре человека
Донецк, 17 июля, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Донецке прогремел взрыв. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 17 июля глава администрации города Алексей Кулемзин журналистам.
Андрей Бутко
Полиция ДНР
По его словам, инцидент произошел в Буденновском районе.
«Произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали четыре человека», — отметил Кулемзин.
Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в Будённовском районе Донецка на газопроводе прогремел взрыв. ЧП произошло в районе железнодорожной станции «Мушкетово».
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