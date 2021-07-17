Москва, 17 июля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. 25-летний центральный защитник леверкузенского «Байера-04» и сборной Хорватии по футболу Тин Едвай в ближайшее время будет представлен в качестве игрока московского «Локомотива». «Железнодорожники» выкупили хорватского защитника за 4 миллиона евро. Об этом 17 июля сообщило издание Eurostavka.

Алексей Колчин ИА REGNUM Локомотив настраивается на матч

Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал с Тином Едваем двухлетнее соглашение до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне Тин Едвай принял участие в четырех матчах Лиги Европы УЕФА, в которых отметился одной результативной передачей.

В 2018 году со сборной Хорватии Едвай дошел до финала Чемпионата Мира в России. В финале мундиаля «шашечные» потерпели поражение от сборной Франции со счетом 2:4.

Едвай выступал за леверкузенский «Байер» с 20 января 2015 года после перехода из «Ромы» за 7 миллионов евро. Transfermarkt оценивает хорватского защитника в 3 миллиона евро.