Москва, 17 июля, 2021, 19:14 — ИА Регнум. 21-летний российский нападающий московского «Спартака» Максим Глушенков перейдет в «Химки» на правах годичной аренды. Об этом 17 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Эдгар Брещанов Максим Глушенков

В прошедшем сезоне Максим Глушенков, выступая за «Химки», сыграл в шести турах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Спартака» и «Динамо».

«Спартак» выкупил Максима Глушенкова у «Чертаново» 1 января 2019 года за 300 тысяч евро. На данный момент стоимость российского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, оценивает 1,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с «красно-белыми» рассчитано до середины 2023 года.