Портленд, США, 17 июля, 2021, 19:07 — ИА Регнум. В американском штате Орегон неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщила местная полиция на своем сайте.

Robert Cudmore Полиция США

Инцидент произошел в субботу, 17 июля, в центре Портленда. По последним данным, в результате происшествия пострадали по меньшей мере восемь человек.

В настоящее время стражи порядка ведут поиск злоумышленника, который скрылся с места преступления.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля глава Белого дома США Джо Байден представил новую стратегию своей администрации по борьбе с преступлениями, в которых задействовано огнестрельное оружие.

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