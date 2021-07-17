Берлин, 17 июля, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Германии число погибших в результате наводнения на западе страны возросло до 141, сообщает 17 июля пресс-служба полиции Кобленца (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

Отмечается, что в Рейнланд-Пфальце число жертв наводнения возросло до 98, в Северном Рейне — Вестфалии погибли по меньшей мере 43 человека.

В районе Арвайлер в результате последствий наводнения пострадали в общей сложности 670 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильнейших ливней в предгорьях Альп, а также на юге и западе Германии, река Рейн, ее многочисленные притоки и другие более мелкие реки в западной Германии и Бенилюксе вышли из берегов. Местные власти и жители оказались совершенно не готовы к такому развитию событий.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что число жертв наведение велико и, скорее всего, возрастет ещё больше.

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