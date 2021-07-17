Калининград, 17 июля, 2021, 18:52 — ИА Регнум. 17 июля в Калининграде на стадионе «Калининград» состоится матч Суперкубка России 2021. За трофей поборются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольный матч Зенит — Локомотив

Стартовый составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков — Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев — Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел — Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун.

Главный тренер: Сергей Семак.

«Локомотив»: Гильерме — Пабло Насименто, Мурило Серкейра, Мацей Рыбус, Александр Сильянов — Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк — Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Франсуа Камано — Федор Смолов.

Главный тренер: Марко Николич.

В последний раз «Зенит» и «Локомотив» играли между собой 2 мая 2021 года в рамках 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21. Тот матч завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 6:1. Забитыми мячами отметились Артем Дзюба (19', 51'), Сердар Азмун (39' Себастьян Дриусси, 45+3' пенальти, 46' Малком) и Малком (67' Артем Дзюба). Единственный мяч «железнодорожников» забил Франсуа Камано на 56-й минуте встречи.