Симферополь, 17 июля, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В Крыму столкнулись три транспортных средства — рейсовый автобус, легковой автомобиль и микроавтобус. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по республике.

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ДТП произошло 17 июля на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта. По последним данным, в результате аварии пострадали три человека (пассажиры автобуса).

«Водитель рейсового автобуса «Луидор»… не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes», — отмечается в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в Крыму столкнулись машина скорой помощи и автомобиль «Киа».