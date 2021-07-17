Томск, 17 июля, 2021, 18:43 — ИА Регнум. 16 июля «Томь» объявила о подписании однолетнего контракта с 24-летним российским центральным полузащитником Астемиром Гордюшенко. Футболист перешел в «Томь» на правах свободного агента из московского «Торпедо».

Дмитрий Шипуля Болельщики «Томи»

Авторитетный портал transfermarkt оценивает воспитанника ЦСКА в 300 тысяч евро. За «красно-синих» Гордюшенко сыграл в одиннадцати турах Российской Премьер-лиги, в которых отметился одной результативной передачей.

В прошедшем сезоне Астемир Гордюшенко, выступая за «Торпедо», сыграл в 20-ти матчах Футбольной Национальной Лиги 2020/21 и забил два гола.

17 июля «Томь» в рамках второго тура ФНЛ 2021/22 одержала минимальную победу над «Балтикой» со счетом 1:0. Гордюшенко провел на поле 62 минуты и получил желтую карточку.