Москва, 17 июля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. России необходимо преображение, исходя из ответственности перед ней нашего поколения. Об этом заявил философ, поэт, председатель Изборского клубаВиталий Аверьянов, комментируя свой вышедший недавно клип «Победишь».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Основания нашей социальной жизни, наши традиции, фундаментальные принципы существования самого человека сейчас размываются, находятся под угрозой. Поэтому спасительно только обращение к предельным основаниям. Мы здесь и сейчас должны осознать себя уже не детьми России, а ее отцами-защитниками, без которых она пропадет. Она сейчас для нас как беззащитный ребенок, которого без нашего волевого решения, без силового сценария борьбы — захватят, распродадут, растлят», — уверен Аверьянов.

Говоря о судьбе России и ее роли в глобальном цивилизационном процессе, философ прибегает к концепции «Русского Ковчега». Аверьянов отмечает, что сегодня проблема состоит не в недостатке сил современной России, «которые могли бы выступить под знаменем Ковчега, а в том, что в России подъем таких сил искусственно заблокирован нынешней политической и экономической элитой, которая, как пробка, закупоривает развитие нашей цивилизации».

Потому, продолжает Виталий Аверьянов, «назрел и перезрел» вопрос об обновлении элит. Этот вопрос обострил коронавирус, подстегнувший многие процессы. Очищение необходимо. При этом философ подчеркивает, что авторы концепции «Русского Ковчега» и аналитики Изборского клуба не являются сторонниками революционных переворотов, однако нельзя пренебрегать «дремлющей и глухо бродящей в русском народе исторической энергией», которая может пробудиться.

«Тема русской ментальности вызывает сегодня в обществе живой интерес. А это значит, что как народ, как интеллектуальный класс Россия жива и стоит на своих ногах. Врагам, убившим державу в 91 году и пытавшимся контролировать РФ все эти десятилетия, уничтожая культуру, образование, историческую память, национальное достоинство, не удалось опустить нас на четвереньки. Мы обязательно поднимемся во весь рост и будем строить свой Ковчег», — заключил Аверьянов.