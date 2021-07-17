Санкт-Петербург, 17 июля, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об ухудшении погодных условий в воскресенье, 18 июля. Уставших от жары и засухи петербуржцев обещанная перспектива дождя, скорее, обрадует.

Гроза

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 июля вечером местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть южный, юго-западный скоростью 8−13 м/с.

Как значится в более подробном прогнозе синоптиков, предстоящей ночью и днем без осадков, вечером местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17…+19 гр., в окрестностях города до +15 гр., днём +29…+31 градус.

В понедельник, 19 июля, жара впервые за месяц сдаст свои позиции. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем будет без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +17…+19 гр., днем +22…+24 градуса.