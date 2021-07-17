Москва, 17 июля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Затягивание с проведением реформ в Советском Союзе (СССР), а также с перестройкой плановой экономики стало одной из основных причин развала страны. Об этом в беседе с изданием «Коммерсантъ» заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики (одна из причин развала СССР)», — отметил он.

Кудрин добавил, что к реформированию экономики, которая «просто каждый год» теряла эффективность, СССР был не готов. По его мнению, развал страны фактически предопределило последнее десятилетие, когда ситуация резко ухудшилась.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил журналистам в Вене, что серьёзный вызов для России означает ожидаемое сокращение потребления углеводородов в мире.