17 июля 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили заявление депутата украинского парламента Александра Качного о том, что Украина сделала все для того, чтоб проект «Северный поток» состоялся.

Оксана Переможенко, , 19:14 — REGNUM Украина сделала все для того, чтоб проект «Северный поток» состоялся. Об этом 16 июля в эфире телеканала «Наш» заявил депутат украинского парламента Александр Качный.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, газопровод «Северный поток — 2» является серьезным ударом для украинской экономики.

«Северный поток» — это серьезный удар по экономике Украины, это действительно потеря полутора миллиардов долларов ежегодных наших доходов… Мы начиная с 2014 года всем нашим партнерам западным… докладывали, доказывали, мало того, убеждали, что Россия на нас «должна напасть» и «вот завтра придут русские»… Ну скажите… если вы Германия, в которой экономика растет, у вас потребление газа растет, и в это время главный поставщик или транзитер газа говорит о том, что у нас завтра будут проблемы, завтра война, завтра нападут… Что делает немец вместе с русским? Садятся и разговаривают, как же нам сделать так, чтоб вот это невроз все-таки прекратился. Чтоб наша экономика не пострадала от этих конфликтов… Мы страна нестабильная. Мы показали, что с 2014 года мы находимся в постоянной турбулентности политической, экономической… Мы объявляем страну-соседа в военной стратегии врагом… Мы должны тогда для себя понять. Если мы с ними (с Россией — О. П.) или воюем, или мы торгуем, или мы частично что-то делаем?.. Нужно что-то выстраивать. Мы всё сделали… для того, чтоб «Северный поток» сложился (состоялся — О. П.)», — сказал он.

Газопровод Harald Hoyer

Заявление депутата Рады обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие не понимают, почему после запуска газопровода «Северный поток — 2» Россия должна прокачивать газ через украинскую ГТС. Некоторые также считают, что Газпром будет оплачивать транзит, но физически транспортировки газа через украинскую ГТС может и не быть.

«А почему Украину нельзя оставить без транзита? Где и кем записано, что третьи страны обязаны при любых обстоятельствах, невзирая на собственные интересы, обеспечивать вековечный транзит через эту территорию?» — не понимает Даша М.

«Кто вы такие, чтобы требовать! Всё развалили, что оставил СССР! Вы только и умеете на майдане скакать. И никогда русские не будут вам братьями. После того, как вы с Донбассом обошлись! И никто у вас Крым не отжал, Крым — это российская земля и пол-Украины — тоже российские земли», — отреагировала Татьяна Г.

«Жизнь так устроена, что г*вно стараются обходить стороной, чтобы не нюхать и не вляпаться. Качный это и сказал, только в более мягких выражениях… Хорошо, что на Украине есть такие люди, есть надежда, что эта страна снова станет Украиной», — добавил Sergey M.

«Какой «поток», какой транзит, какие миллиарды? Украина «воюет» со страной-«агрессором» на каждом шагу. Граждан «патриоты» тестируют на «чей Крым». А тут на тебе: дайте, вороги (враги — О. П.), транзит…» — пишет Татьяна Ш.

«Северный поток» — потеря транзита 120 млрд кубов газа, с ростом объёмов. При нормальной власти, а не жлобов, дебилов и предателей. Это полтора миллиарда? И в близкой перспективе вся ГТС пойдёт на металлолом», — отметил читатель под псевдонимом Уголок вселенной.

«Чтоб Украина процветала, не нужно было рушить принцип нейтральности. А упёршись в вектор ЕС, НАТО и анти-Россию, Украина предрешила собственное самоуничтожение…» — пишет Yurii S.

«А Украина не желает посчитать урон, который она нанесла и продолжает наносить России? Такому подлому партнеру нельзя доверять ни в чем. Любую пакость устроят и отбрешутся…» — написала Зоя Т.

«Так поэтому и щекотятся, что воровать с украинской ГТС нельзя будет, а не забота за Украину. А послам приготовиться к выстрелам в спину. Украина минимум плюнет в спину, а максимум — предаст в любой некомфортной для неё ситуации. Её сущность такова. Это моё личное мнение. Пока у власти перенявшие власть у продавшихся за печеньки», — добавила Ольга К.

«Вас немцы просто обставили и ликвидировали как конкурентов-посредников», — пишет Vale4kin S.

«После постройки СП-2 самое умное для Газпрома не качать, а просто платить Украине. Будет интересно», — отметил Eugene T.

Транзитная газовая магистраль на Украине Gov.ua

«Да, так скорее и будет. Газпром должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020—2024 годах, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в четыре последующие года. При этом в контракте зафиксировано условие «качай или плати»: с «Газпрома» взимается фиксированная плата, даже если он прокачивает через украинскую ГТС меньше оговоренного объема (то есть за объемы прокачки будут платить, качать не обязательно). Что еще интересно, до 2024 будут платить, — не факт, что качать. Это, в свою очередь, добьет ГТС Украины (всегда нужно качать). Скорее всего, с «Нафтогазом» контракт будет (чисто мое видение), но только после его приватизации западными акционерами», — ответил ему Nikita L.

«А вы самостоятельное государство, так почему требуете от другого государство вас обслуживать? Тем более, что вы называете их «агрессором». Почему вообще вам кто-то что-то должен? Вы декоммунизацией разрушили экономически стабильное государство, вырастили у себя нацистов, убиваете на Донбассе своих граждан, которые с вами не согласны, кричите, что вы Европа. Что сделали, то и получили», — подытожила Irina S.

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