Гавана, , 18:00 — REGNUM В столице Кубы Гаване на манифестацию против беспорядков вышли более 100 тыс. Сторонников республики, сообщает 17 июля министерство иностранных дел Кубы.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более 100 тыс. человек собрались рано утром (17 июля), движимые желанием защитить свою страну как от иностранного вмешательства, так и от волнений, возникших на острове, нацеленных на создание политической нестабильности в стране», — говорится на странице МИД Кубы в Twitter.

Отмечается, что на митинге выступил президент республики Мигель Диас-Канель.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля на Кубе начались массовые протесты, которые затем переросли в уличные беспорядки. Изначально люди выходили протестовать против ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако затем протесты стали носить антиправительственный характер.

Кубинские власти связывают беспорядки напрямую с вмешательством США и возлагают на них значительную ответственность за происходящее.

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