Гавана, 17 июля 2021, 18:00 — REGNUM В столице Кубы Гаване на манифестацию против беспорядков вышли более 100 тыс. Сторонников республики, сообщает 17 июля министерство иностранных дел Кубы.
Отмечается, что на митинге выступил президент республики Мигель Диас-Канель.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля на Кубе начались массовые протесты, которые затем переросли в уличные беспорядки. Изначально люди выходили протестовать против ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако затем протесты стали носить антиправительственный характер.
Кубинские власти связывают беспорядки напрямую с вмешательством США и возлагают на них значительную ответственность за происходящее.
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