Гавана, 17 июля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В столице Кубы Гаване на манифестацию против беспорядков вышли более 100 тыс. Сторонников республики, сообщает 17 июля министерство иностранных дел Кубы.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

«Более 100 тыс. человек собрались рано утром (17 июля), движимые желанием защитить свою страну как от иностранного вмешательства, так и от волнений, возникших на острове, нацеленных на создание политической нестабильности в стране», — говорится на странице МИД Кубы в Twitter.

Отмечается, что на митинге выступил президент республики Мигель Диас-Канель.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля на Кубе начались массовые протесты, которые затем переросли в уличные беспорядки. Изначально люди выходили протестовать против ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако затем протесты стали носить антиправительственный характер.

Кубинские власти связывают беспорядки напрямую с вмешательством США и возлагают на них значительную ответственность за происходящее.

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