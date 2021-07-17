Санкт-Петербург, 17 июля, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Суд в Петербурге постановил поместить под стражу на время следствия автомобильного блогера Эмиля Пашаева, который обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, а именно сотрудника ДПС ГИБДД.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2 «

Блогер, который в реальной жизни числится главным бухгалтером у индивидуального предпринимателя, полностью признал вину и просил у суда домашний арест. Однако Приморский районный суд Санкт-Петербурга 17 июля отправил Пашаева в СИЗО на срок по 15 сентября текущего года, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, 7 июня 2021 года Пашаев был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД в связи с нарушением Правил дорожного движения. Во время составления протокола нарушитель ругался нецензурной бранью, а спустя несколько дней, узнав номер личного мобильного телефона инспектора ДПС, задержавшего его, несколько раз звонил сотруднику полиции, высказывая угрозы насилия в отношении самого инспектора и его близких.

Пашаев ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Теперь он будет находиться в СИЗО, пока идет следствие.