Химки, Московская область, 17 июля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. 17 июля в Химках на стадионе «Арена Химки» футбольный клуб «Сочи» в рамках заключительного третьего тура Кубка «Матч Премьер» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент

Алексей Колчин ИА REGNUM Дарко Евтич забивает за «Рубин»

Первый мяч в дебюте второй половины забил 20-летний арендованный из «Ростова» защитника Данила Прохин — 0:1. Через две минуты российский нападающий Максим Барсов удвоил преимущество номинальных гостей в счете — 0:2. На 59-й минуте защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов был удален с поля. В конце матча экс-полузащитник «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов отметился забитым мячом — 0:3. Через 3 минуты новичок «Рубина» Сеад Хакшабанович забил «гол престижа» и установил окончательный счет — 1:3.

Статистика матча («Рубин"/ «Сочи»)

Удары 8/11

Удары в створ 3/6

Владение 54%/46%

Угловые 4/9

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Нижегородов, Мусаев, Самошников, Зуев, Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович, Шатов, Кварацхелия, Деспотович.

«Сочи»: Заболотный, Барач, Родригао, Юрганов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Попов, Дуганджич, Бурмистров.

«Сочи», одержав вторую победу и набрав шесть очков, стал серебряным призером Кубка «Матч Премьер». «Рубин» с тремя очками занял третье место.