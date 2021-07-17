Киев, 17 июля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 591 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 17 июля сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

«591 новый случай … зафиксировали на Украине по состоянию на 17 июля», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 244 196. Кроме того, уточняется, что суммарное количество на Украине летальных исходов от COVID-19 достигло 52 718.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 180 957 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 11 138 052 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 730 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: На Украине за сутки выявили 737 носителей коронавируса