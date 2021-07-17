«Атлетико» подпишет Пьерлуиджи Голлини на подмену Облаку
Мадрид, 17 июля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. 26-летний итальянский вратарь Пьерлуиджи Голлини, выступающий за «Аталанту», близок к переходу в мадридское «Атлетико». Руководство «матрасников» рассматривает футболиста вторым голкипером в команде после Яна Облака. Об этом 17 июля сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» также рассматривает Голлини в качестве сменщика основного вратаря Уго Льориса.
Пьерлуиджи Голлини в прошедшем сезоне итальянской Серии А 2020/21 сыграл в 25-ти турах, в которых пропустил 26 мячей. 10 матчей голкипер отстоял «на ноль».
«Аталанта» выкупила Голлини у «Астон Виллы» 1 июля 2018 года за 4,4 миллиона евро. На данный момент transfermarkt оценивает итальянского голкипера в 17 миллионов евро.