Мадрид, 17 июля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. 26-летний итальянский вратарь Пьерлуиджи Голлини, выступающий за «Аталанту», близок к переходу в мадридское «Атлетико». Руководство «матрасников» рассматривает футболиста вторым голкипером в команде после Яна Облака. Об этом 17 июля сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» также рассматривает Голлини в качестве сменщика основного вратаря Уго Льориса.

Пьерлуиджи Голлини в прошедшем сезоне итальянской Серии А 2020/21 сыграл в 25-ти турах, в которых пропустил 26 мячей. 10 матчей голкипер отстоял «на ноль».

«Аталанта» выкупила Голлини у «Астон Виллы» 1 июля 2018 года за 4,4 миллиона евро. На данный момент transfermarkt оценивает итальянского голкипера в 17 миллионов евро.