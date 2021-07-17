Новосергиевский район, Оренбургская область, 17 июля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Возле поселка Новосергиевка в Оренбургской области вечером 17 июля произошла смертельная автоавария. Жертвами ДТП стали четыре человека, среди которых двое — это маленькие дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Фото: департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области На месте ДТП в Оренбуржье

По предварительным данным полиции, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовиком «Даф».

На месте работали спасатели аварийно-спасательной службы Оренбургской области. Они при помощи гидравлического инструмента деблокировали погибших и пострадавшего из легкового авто.

По оперативным данным регионального департамента пожарной безорасности и гражданской защиты, в легковой машине погибли мужчина, женщина и две девочки 15 и четырех лет. Восьмилетний мальчик госпитализирован. Водитель фуры также доставлен в больницу.