Киев, 17 июля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Власти Украины, которым следует готовиться к худшему сценарию по «Северному потоку-2» (СП-2), должны до последнего противостоять запуску российского газопровода. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал украинский дипломат Олег Шамшур, комментируя переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Белого дома США Джо Байдена по данному вопросу.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Надо (жителям Украины — прим. ИА REGNUM) быть реалистами, — заявил Шамшур. — … Влияние этого обсуждения (на саммите Меркель и Байдена — прим. ИА REGNUM) на судьбу СП-2, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое».

По его словам, лидеры двух стран, которые дали какие-то такие «абстрактные общие обещания учесть» интересы Украины, зафиксировали свои разногласия. Дипломат добавил, что после переговоров Байдена и Меркель ничего по сути не изменилось.

Он считает, что Киеву надо бороться до конца против этого «политического» проекта, так как есть еще «некоторые возможности».

«Но надо (жителям Украины — прим. ИА REGNUM) готовиться к худшему», — отметил Шамшур.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет в ходе подиумной дискуссии заявил, что если ЕС будет поставлено условие о запрете использования СП-2 в геополитических целях, то разногласия по этому проекту можно устранить.