Лондон, 17 июля, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси» рассматривает 27-летнего таранного форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в качестве серьезного усиления нападения в летнее трансферное окно. Об этом 17 июля сообщило издание The Athletic. Однако указывается, что приоритетным вариантом для нападающего сборной Англии остается «Манчестер Сити».

Кирилл Венедиктов Харри Кейн

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил 175 миллионов евро за 21-летнего форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. «Шмели» ответили отказом.

В прошедшем сезоне Харри Кейн принял участие в 35-ти турах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 14-ю результативными передачами. Нападающий стал одновременно лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира. В составе сборной Англии Кейн дошел до финала Чемпионата Европы 2020.

Харри Кейн является третьим самым дорогостоящим футболистом в мире по версии портала transfermarkt — 120 миллионов евро. Дороже англичанина только Эрлинг Холанд (130 млн евро) и Килиан Мбаппе (160 млн евро).