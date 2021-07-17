Москва, 17 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. 18-летнюю девушку, обвиняемую в наезде на автомобиле в Солнцево на троих детей, отправил под домашний арест Московский суд. Об этом 17 июля сообщается на сайте столичной прокуратуры.

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«Сегодня (17 июля — прим. ИА REGNUM) суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении женщины… меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля на улице Авиаторов на западе Москвы легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил троих детей. Один из них позже скончался в больнице.

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