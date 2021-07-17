Берлин, 17 июля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Многие гидроэлектростанции на западе Германии вышли из строя в результате наводнения, заявили 17 июля в энергетической компании RWE.

Маскитный Наводнение

«ГЭС RWE, работающие в естественном режиме реки и находящиеся в регионе Айфель и на реках Мозель, Саар и Рур, борются с последствиями наводнения. За исключением ГЭС Baldeney и Unkelm hle, все они в данный момент не работают», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильнейших ливней в предгорьях Альп, а также на юге и западе Германии, река Рейн, ее многочисленные притоки и другие более мелкие реки в западной Германии и Бенилюксе вышли из берегов. Местные власти и жители оказались совершенно не готовы к такому развитию событий.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что число жертв наведение велико и, скорее всего, возрастет ещё больше.