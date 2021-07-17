В Подмосковье простились с Петром Мамоновым
Красногорск, 17 июля, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Музыканта и актёра Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище подмосковного города Верея, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Цитата из к/ф «Иерей-сан. Исповедь самурая». Реж. Егор Баранов. 2015. Россия
Петр Мамонов
Проститься с актером проститься с ним пришли близкие, коллеги, поклонники и местные жители.
После погребения близкие и поклонники артиста ещё около получаса стояли у могилы артиста. Вдова Мамонова Ольга поблагодарила присутствующих.
Как передавало ИА REGNUM, основатель и лидер группы «Звуки Му» Пётр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет.
Ранее он был госпитализирован в тяжёлом состоянии в московскую городскую клиническую больницу №40, где был подключен к аппарату ИВЛ. У него был диагностирован COVID-19.