Лондон, 17 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид, который ранее сделал прививку от COVID-19, заразился SARS-CoV-2. Об этом он сам сообщил на странице в соцсети Twitter.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

»Сегодня утром (17 июля) я получил положительный результат теста на коронавирус, — написал он. — Я жду результатов ПЦР-теста».

При этом он добавил, что благодаря тому, что он сделал ранее прививку, симптомы у него слабые.

Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-глава МВД и министерства финансов Саджид Джавид был назначен новым министром здравоохранения Великобритании после громкой отставки предыдущего главы ведомства Мэтта Хэнкока.

Читайте также: В Британии назвали имя нового главы минздрава после отставки Хэнкока