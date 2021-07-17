Анкара, 17 июля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. «Бешикташ» практически договорился с руководством «Реал Сосьедада» о трансфере 29-летнего бразильского таранного нападающего Виллиана Жозе за 6 миллионов евро. Турецкий клуб будет выплачивать сумму четырьмя равными платежами по 1,5 миллиона евро. Об этом 17 июля сообщило издание Mundo Deportivo.

«Реал Сосьедад»

Также сообщается, что Виллиан Жозе будет получать в «Бешикташе» 2,5 миллиона евро за сезон без учетов бонусов.

Прошедший сезон Виллиан Жозе провел в «Вулверхэмптоне» на правах аренды. В семнадцати матчах Английской Премьер-лиги бразильский нападающий отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Шеффилд Юнайтед».

«Реал Сосьедад» выкупил Виллиана Жозе у уругвайского клуба «Депортиво» 31 июля 2016 года. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает бразильского нападающего в 18 миллионов евро.