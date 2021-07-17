Виллиан Жозе перейдет в «Бешикташ» за 6 миллионов евро
Анкара, 17 июля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. «Бешикташ» практически договорился с руководством «Реал Сосьедада» о трансфере 29-летнего бразильского таранного нападающего Виллиана Жозе за 6 миллионов евро. Турецкий клуб будет выплачивать сумму четырьмя равными платежами по 1,5 миллиона евро. Об этом 17 июля сообщило издание Mundo Deportivo.
Также сообщается, что Виллиан Жозе будет получать в «Бешикташе» 2,5 миллиона евро за сезон без учетов бонусов.
Прошедший сезон Виллиан Жозе провел в «Вулверхэмптоне» на правах аренды. В семнадцати матчах Английской Премьер-лиги бразильский нападающий отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Шеффилд Юнайтед».
«Реал Сосьедад» выкупил Виллиана Жозе у уругвайского клуба «Депортиво» 31 июля 2016 года. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает бразильского нападающего в 18 миллионов евро.