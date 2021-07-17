Москва, 17 июля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Поездка делегации Русской православной церкви (РПЦ) в Соединённые Штаты была важна, в частности, чтобы в США услышали, что происходит с церковью на Украине в действительности, а не с точки зрения чиновников Белого дома. Об этом 17 июля заявил митрополит Волоколамский Иларион заявил в субботу в эфире телеканала «Россия 24».

Volgeparhia.ru Митрополит Волоколамский Иларион

«Конечно важно, чтобы в США слышали, что происходит на Украине. Потому что они слышат совсем другую информацию», — сказал митрополит.

По его словам, обычно в США слышат, что украинская церковь освободилась от влияния Москвы. Это свидетельствует о низком уровне знаний о том, что происходит на Украине, который характеризует некоторых высокопоставленных американских чиновников, уточнил он.

«Важно было рассказать, что там реально происходит: о том, как выгоняют священников из храмов, как выгоняют верующих из храмов, как люди молятся под открытым небом, тогда как храмы, захваченные раскольниками, пустуют или стоят запертыми», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в 2014 году в стране при попустительстве захвативших власть обострились нападки на каноническую Православную церковь. Новая украинская власть также разрабатывает ряд законов, которые призваны ущемлять права верующих канонической УПЦ.

Русская православная церковь не признаёт неканоническую «Православную церкви Украины», которая получила томос об «автокефалии» от Константинополя в 2018 году. В связи с этим в октябре 2018 года РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

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