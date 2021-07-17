Минск, 17 июля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1021 и достигло 433 409. Об этом 17 июля сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 433 409 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 3316.

Как передавало ИА REGNUM, с 10 июля граждане Белоруссии могут въехать на территорию РФ на поезде только с предоставлением отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

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