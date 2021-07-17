Милан, Италия, 17 июля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. 21-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» и молодежной сборной Испании U21 по футболу Браим Диас сегодня, 17 июля, пройдет медицинское обследование перед переходом в «Милан» на правах аренды. Об этом сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Werner100359 Браим Диас

Сообщается, что в арендном соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста итальянским клубом за 22 миллиона евро. Однако для мадридского «Реала» будет предусмотрена возможность вернуть Диаса за 27 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Браим Диас принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В 10-ти матчах Лиги Европы УЕФА испанский полузащитник забил три гола.

«Реал» выкупил Браима Диаса у «Манчестер Сити» 6 января 2019 года за 17 миллионов евро. На данный момент испанец оценивает порталом transfermarkt в 15 миллионов евро.