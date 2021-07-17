Москва, , 16:19 — REGNUM Международные структуры, в том числе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), должны четко реагировать на вопиющее подавление свободы слова на Украине. Об этом 17 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала визит представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на Украину.

«И что же на выходе от визита? Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался. Одни лишь полуробкие замечания, отретушированные намеки и абстрактные пожелания», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат отметила, что действия властей Украины, которые постоянно нарушают обязательства по целому ряду международных документов, до сих пор не встречают адекватной оценки со стороны международных структур.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Киев якобы выполнил все договоренности, достигнутые на саммите лидеров «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Украина пытается намеренно завести в тупик переговорный процесс по Донбассу и саботировать выполнение Минских соглашений.

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