Москва, 17 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Международные структуры, в том числе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), должны четко реагировать на вопиющее подавление свободы слова на Украине. Об этом 17 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она прокомментировала визит представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на Украину.

«И что же на выходе от визита? Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался. Одни лишь полуробкие замечания, отретушированные намеки и абстрактные пожелания», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат отметила, что действия властей Украины, которые постоянно нарушают обязательства по целому ряду международных документов, до сих пор не встречают адекватной оценки со стороны международных структур.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Киев якобы выполнил все договоренности, достигнутые на саммите лидеров «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Украина пытается намеренно завести в тупик переговорный процесс по Донбассу и саботировать выполнение Минских соглашений.

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