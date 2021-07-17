Москва, 17 июля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 40 авиарейсов. Об этом в субботу, 17 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:09 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 17 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» отменен четыре рейса, еще восемь задержано.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в Гидрометцентре России сообщили, что жара в Москве сменится дождливой погодой на предстоящей неделе.