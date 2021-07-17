Москва, 17 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Роскосмос и входящее в госкорпорацию предприятие НПО им. Лавочкина заключили контракт на сумму 3,68 млрд рублей по разработке и испытаниям космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом свидетельствуют материалы сайта госзакупок.

Www.laspace.ru Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ»

Выделенные средства обеспечат финансирование проекта на период с 2021 по 2025 год. За это время специалисты НПО им. Лавочкина должны будут разработать конструкторскую документацию, а также произвести и испытать составные части космического аппарата и комплекса научной аппаратуры.

Космическая обсерватория «Спектр-УФ» будет использоваться для наблюдений в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра. Она станет третьей обсерваторией серии «Спектр». Первая из этой серии космических обсерваторий использовалась для наблюдений в радиодиапазоне электромагнитного спектра, вторая — «Спектр-РГ» — проводит обзор неба в рентгеновском диапазоне энергий.

«Спектр-УФ» поможет учёным продвинуться в изучении физико-химических свойств планетарных атмосфер, свойств пылевых частиц межзвёздного и околозвёздного вещества. В частности, обсерватория будет использоваться для наблюдения ранее открытых экзопланет — планет, находящихся за пределами Солнечной системы.