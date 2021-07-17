Ровно, Украина, 17 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Автобус, следовавший по маршруту Киев — Вроцлав (Польша), попал в ДТП в Ровенской области Украины. Об этом сообщила Государственная служба по ЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в субботу, 17 июля, вблизи города Радивилов Дубенского района. По последним данным, в результате инцидента пострадали 16 человек.

«На автодороге водитель рейсового автобуса … не справился с управлением и допустил опрокидывание», — отмечается в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля на трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми.

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