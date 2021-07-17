Глазго, Великобритания, 17 июля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Шведский защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Карл Старфельт может перейти в команду из Глазго «Селтик». Об этом 17 июля сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, команда из Шотландии уже договорилась с руководством казанцев о трансфере 26-летнего футболиста.

Также указывается, что теперь «Селтик» ищет в свой состав правого защитника и рассматривает в качестве кандидатур на эту позицию португальца Аурелио Бута из «Антверпена» и Брандона Соппи из «Ренна».

Отметим, в минувшем сезоне Карл Старфельт сыграл в составе «Рубина» в 31 матче и забил в них три гола, а также отдал один голевой пас. Его контракт с казанской командой рассчитан до лета 2024 года.